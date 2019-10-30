30 Eki 2019 17:12
Journalist ID: 2391
News Code: 83535771
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Hürmüzgan kıyı havuzlarında beslenene karidesler, yurt dışına ihraç eidliyor

Bender Abbas, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nin kıyısında yer alan Hürmüzgan ilinde kıyı noktalarında bulunan havuzlarda beslenen karidesler, yurt dışına ihraç ediliyor.

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