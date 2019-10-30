Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 30 Ekim'de Hatemül'enbiya Hava Savunma Üniversitesi'nde düzenlnene Ordu üniversiteleri öğrencileri mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı.
-
Ruhani: İran ve Türkiye’nin işbirliği bölge ülkelerin barış ve istikrarında nelirleyici rol oynamakta
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ‘’Bölgedeki son 10 yıldaki…
-
Derya Örs: Ankara, Tahran ile ilişkilerine çok önem vermekte
Tahran, IRNA- Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Ankara’nın Tahran ile ilişkilerine…
-
Vaizi: Ankara ile yakın ve stratejik ilişkilere sahibiz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi İran’ın komşuları…
-
İran'ın güneydoğusunda 17 bin ton fıstık hasat edildi
Kirman, IRNA- İran'ın güneydoğusunda bulunan Kirman iline bağlı Enar İlçesi Kaymakamı Ali…
-
Hürmüzgan kıyı havuzlarında beslenene karidesler, yurt dışına ihraç eidliyor
Bender Abbas, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nin kıyısında yer alan Hürmüzgan ilinde…
-
Irak ve Lübnan'ın iyiliğini düşünenler, önceliğin güvensizlik sorununun çözülmesi olduğunu bilmeli
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Irak ve Lübnan'da yaşanan son gelişmelere…
-
İslam İnkılabı Rehberi'nin Ordu Üniversiteleri öğrencileri mezuniyet törenine katılmasından kareler
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 30 Ekim'de Hatemül'enbiya Hava Savunma…
-
İranlı kadın sporcu 2020 Tokyo Paralimpiyat Oyunları'nda İran'ın madalya alacak sporcularından biri olarak görülüyor
Zencan, IRNA- Zencan ili Gaziler ve Engelliler Spor Komitesi Başkanı Mehdi Muradi, İranlı engelli…
-
13. Uluslararası Türkmenistan Kitap Fuarı'na İranlı yayıncılar katılacak
Tahran, İRNA- 13. Uluslararası Türkmenistan Kitap Fuarı ile yine Türkmenistan'da düzenlenecek…
-
10 ülke heykeltıraşları İran'a gelecek
Tahran, İRNA- Tahran Belediye Başkanlığı Güzelleştirme Kurumu Kültürel İşlerden Sorumlu Başkan…
yorumunuz