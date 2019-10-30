30 Eki 2019 16:00
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News Code: 83535645
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İslam İnkılabı Rehberi'nin Ordu Üniversiteleri öğrencileri mezuniyet törenine katılmasından kareler

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 30 Ekim'de Hatemül'enbiya Hava Savunma Üniversitesi'nde düzenlnene Ordu üniversiteleri öğrencileri mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı.

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