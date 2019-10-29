29 Eki 2019 22:58
Journalist ID: 2391
News Code: 83534565
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Çahar Mahal ve Bahtiyari ilinde safran hasadı başladı

Şehrikürd, İRNA- İran'ın güneybatısında yer alan Çahar Mahal ve Bahtiyari ilinde 200 hektarlık bir alanda 800 kg civarında safranın hasadı çiftçiler tarafından başladı. İlde her hektardan ortalama 4 kilogram safran elde ediliyor.

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