Çahar Mahal ve Bahtiyari ilinde safran hasadı başladı

Şehrikürd, İRNA- İran'ın güneybatısında yer alan Çahar Mahal ve Bahtiyari ilinde 200 hektarlık bir alanda 800 kg civarında safranın hasadı çiftçiler tarafından başladı. İlde her hektardan ortalama 4 kilogram safran elde ediliyor.
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