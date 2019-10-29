İran-Türkiye sınırının sıfır noktasında yer alan Çeşme-i Süreyya

Urmiye, İRNA- İran'ın en kuzeyinde, Türkiye sınırında kuzeybatı ucunda yer alan Süreyya Çeşmesi, Batı Azerbaycan ilinin Maku ilçesinde yer alıyor. Süreyya Çeşmesi, suyu çok saydam ve hatta teknecilik yapılabilen güzel bir pınardır. Ağrı Dağı buradan görülür ve pınara başka bir güzellik katıyor. Fotoğrafçı: Hamid Kasımi