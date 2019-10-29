29 Eki 2019 18:57
Journalist ID: 2391
News Code: 83534480
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İran-Türkiye sınırının sıfır noktasında yer alan Çeşme-i Süreyya

Urmiye, İRNA- İran'ın en kuzeyinde, Türkiye sınırında kuzeybatı ucunda yer alan Süreyya Çeşmesi, Batı Azerbaycan ilinin Maku ilçesinde yer alıyor. Süreyya Çeşmesi, suyu çok saydam ve hatta teknecilik yapılabilen güzel bir pınardır. Ağrı Dağı buradan görülür ve pınara başka bir güzellik katıyor. Fotoğrafçı: Hamid Kasımi

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