29 Eki 2019 16:34
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News Code: 83534401
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Tag-ı Bostan ve yeni keşfedilmiş petroglif

Kirmanşah, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah ilinin en önemli tarihi eserlerinden birini barındıran Tag-ı Bostan'da yeni bir kaya çizimi keşfedildi. Görüntülerde Tag-ı Bostan'daki tarihi eserler görülmektedir. Fotoğrafçı: Saman Rahmetiyan

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