Kirmanşah, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah ilinin en önemli tarihi eserlerinden birini barındıran Tag-ı Bostan'da yeni bir kaya çizimi keşfedildi. Görüntülerde Tag-ı Bostan'daki tarihi eserler görülmektedir. Fotoğrafçı: Saman Rahmetiyan
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Tag-ı Bostan ve yeni keşfedilmiş petroglif
Kirmanşah, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah ilinin en önemli tarihi eserlerinden…
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İmam Rıza şehadetinin yıldönümünde türbesinde anıldı
Meşhed, İRNA- Şiilerin sekinci imamı İmam Rıza'nın şehadetinin yıldönümünde yüzbinlerce İmam…
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İran son bir yılda 33 milyon siber saldırıyı önlediklerini duyurdu
Tahran, İRNA- İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı, 'İran siber saldırıların kurbanlarından…
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İran, BM Güvenlik Konseyinin Siyonist Rejim karşısında başarısız olduğunu belirtti
New York, IRNA- İran’ın BM Temsilciliği Başkan Yardımcısı Ishak Al-i Habib, BM Güvenlik Konseyinin…
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Sünni bir Kürt, İran'ın Cenevre'deki Temsilciliği'ne atandı
Tahran, İRNA- Süleyman Paksereşt, İran'ın Cenevre'de bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü Temsilcisi…
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Zarif’in katılımıyla Münih Güvenlik Konferansının bölgesel oturumu Doha’da başladı
Tahran- IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’i katılımıyla Münih…
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Persepolis'te Sınırsız Restoratörlerin faaliyetlerinden kareler
Şiraz, İRNA- Persepolis'teki Sınırsız Restorasyon Çalışanlarının ikinci sezonu Cuma günü başlayacak…
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Kirmanşah’ta ‘Serap Kamber’ bahçelerinden kareler
Kirmanşah, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah ilinin güneyinde yer alan Serap…
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Batı Azerbaycan ilinde bulunan Maku'nun Kuban Kalesi'nden kareler
Urmiye, İRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin Maku ilçesinde bulunan…
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Ahvaz'ın Lali ilçesindeki Arpanah Şelalesi'nden görüntüler
Ahvaz, İRNA- Arpanah Şelaleleri, İran'ın güneybatısında Irak sınırında yer alan Huzistan ililnin…
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