29 Eki 2019 16:26
Journalist ID: 2391
News Code: 83534395
0 Persons

İmam Rıza şehadetinin yıldönümünde türbesinde anıldı

Meşhed, İRNA- Şiilerin sekinci imamı İmam Rıza'nın şehadetinin yıldönümünde yüzbinlerce İmam Rıza aşığı, Meşhed'de bulunan mezarında yas töreni düzenledi.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 3 =