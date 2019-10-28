Persepolis'te Sınırsız Restoratörlerin faaliyetlerinden kareler

Şiraz, İRNA- Persepolis'teki Sınırsız Restorasyon Çalışanlarının ikinci sezonu Cuma günü başlayacak ve altı haftaya kadar devam edecek. Bu dönemde, Persepolis Dünya Kompleksi'ndeki Thatcher Sarayı ve Şura Sarayı, İranlı ve İtalyan sınırsız rektörler ekibi tarafından temizlenip daha önce restore edenlerin yeniden gözden geçirmesi yapılacak işlemler arasındadır..