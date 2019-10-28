Şiraz, İRNA- Persepolis'teki Sınırsız Restorasyon Çalışanlarının ikinci sezonu Cuma günü başlayacak ve altı haftaya kadar devam edecek. Bu dönemde, Persepolis Dünya Kompleksi'ndeki Thatcher Sarayı ve Şura Sarayı, İranlı ve İtalyan sınırsız rektörler ekibi tarafından temizlenip daha önce restore edenlerin yeniden gözden geçirmesi yapılacak işlemler arasındadır..
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Persepolis'te Sınırsız Restoratörlerin faaliyetlerinden kareler
Şiraz, İRNA- Persepolis'teki Sınırsız Restorasyon Çalışanlarının ikinci sezonu Cuma günü başlayacak…
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Kirmanşah’ta ‘Serap Kamber’ bahçelerinden kareler
Kirmanşah, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah ilinin güneyinde yer alan Serap…
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Batı Azerbaycan ilinde bulunan Maku'nun Kuban Kalesi'nden kareler
Urmiye, İRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin Maku ilçesinde bulunan…
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Ahvaz'ın Lali ilçesindeki Arpanah Şelalesi'nden görüntüler
Ahvaz, İRNA- Arpanah Şelaleleri, İran'ın güneybatısında Irak sınırında yer alan Huzistan ililnin…
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İran'ın batısında buluann Kiu turistik kompleksinden kareler
Hürremabad, İRNA- İran'ın güneybatısında yer alan Luristan ilinin merkezi Hürremabad’ın batısında…
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Dışişleri Bakanı Zarif Katar'da
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Münih Güvenlik Konferansı'nın bölgesel toplantısına…
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Londra Nükleer Anlaşma'ya bağlıdır
Tahran, İRNA- İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, ülkesinin Nükleer Anlaşma'ya bağlı…
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İran'ın Nahçıvan sınırındaki gümrüğünden 62 milyon dolar ihracat
Urmiye, İRNA- İran'ın Nahçıcan Özerk Cumhuriyeti sınırında yer alan Poldeşt Gümrük Kapısı'ndan…
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İran Milli Erkekler Oturarak Voleybol Takımı 30 yıldır kesintisiz dünya şampiyonu
Tahran, İRNA- İran Milli Erkekler Oturarak Voleybol Takımı dünyada 30 yıldır üst üste şampiyon…
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Ünlü İranlı Kemençe virtüözü Keyhan Kelhor 2019 WOMEX ödülünü kazandı
Tahran, İRNA- Ünlü İranlı kemençe virtüözü Keyhan Kelhor, 19. Uluslararası Womex ödülünü kazandı.
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