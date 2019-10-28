28 Eki 2019 21:47
Journalist ID: 2394
News Code: 83533702
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Kirmanşah’ta ‘Serap Kamber’ bahçelerinden kareler

Kirmanşah, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah ilinin güneyinde yer alan Serap Kamber bahçeleri, doğanın güzelliğini göstermektedir.Fotoğrafçı: Saman Rahmetiyan

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