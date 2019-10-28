28 Eki 2019 21:45
Journalist ID: 2394
News Code: 83533673
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Batı Azerbaycan ilinde bulunan Maku'nun Kuban Kalesi'nden kareler

Urmiye, İRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin Maku ilçesinde bulunan Kuban Kalesi, hala arkeologlar tarafından bilinmez bir yerdir. Fotoğrafçı: Hamid Kasımi

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