28 Eki 2019 21:44
Journalist ID: 2394
News Code: 83533653
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Ahvaz'ın Lali ilçesindeki Arpanah Şelalesi'nden görüntüler

Ahvaz, İRNA- Arpanah Şelaleleri, İran'ın güneybatısında Irak sınırında yer alan Huzistan ililnin Lali ilçesinin 45 kilometre mesafede yer alıyor. Şelale, Huzistan ilinin eşsiz turistik cazibe merkezlerinden biridir. Fotoğrafçı:İman Sadegihasanvend

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