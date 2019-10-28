Ahvaz, İRNA- Arpanah Şelaleleri, İran'ın güneybatısında Irak sınırında yer alan Huzistan ililnin Lali ilçesinin 45 kilometre mesafede yer alıyor. Şelale, Huzistan ilinin eşsiz turistik cazibe merkezlerinden biridir. Fotoğrafçı:İman Sadegihasanvend
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Persepolis'te Sınırsız Restoratörlerin faaliyetlerinden kareler
Şiraz, İRNA- Persepolis'teki Sınırsız Restorasyon Çalışanlarının ikinci sezonu Cuma günü başlayacak…
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Kirmanşah’ta ‘Serap Kamber’ bahçelerinden kareler
Kirmanşah, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah ilinin güneyinde yer alan Serap…
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Batı Azerbaycan ilinde bulunan Maku'nun Kuban Kalesi'nden kareler
Urmiye, İRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin Maku ilçesinde bulunan…
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Ahvaz'ın Lali ilçesindeki Arpanah Şelalesi'nden görüntüler
Ahvaz, İRNA- Arpanah Şelaleleri, İran'ın güneybatısında Irak sınırında yer alan Huzistan ililnin…
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İran'ın batısında buluann Kiu turistik kompleksinden kareler
Hürremabad, İRNA- İran'ın güneybatısında yer alan Luristan ilinin merkezi Hürremabad’ın batısında…
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Dışişleri Bakanı Zarif Katar'da
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Münih Güvenlik Konferansı'nın bölgesel toplantısına…
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Londra Nükleer Anlaşma'ya bağlıdır
Tahran, İRNA- İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, ülkesinin Nükleer Anlaşma'ya bağlı…
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İran'ın Nahçıvan sınırındaki gümrüğünden 62 milyon dolar ihracat
Urmiye, İRNA- İran'ın Nahçıcan Özerk Cumhuriyeti sınırında yer alan Poldeşt Gümrük Kapısı'ndan…
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İran Milli Erkekler Oturarak Voleybol Takımı 30 yıldır kesintisiz dünya şampiyonu
Tahran, İRNA- İran Milli Erkekler Oturarak Voleybol Takımı dünyada 30 yıldır üst üste şampiyon…
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Ünlü İranlı Kemençe virtüözü Keyhan Kelhor 2019 WOMEX ödülünü kazandı
Tahran, İRNA- Ünlü İranlı kemençe virtüözü Keyhan Kelhor, 19. Uluslararası Womex ödülünü kazandı.
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