28 Eki 2019 21:44
Journalist ID: 2394
News Code: 83533612
0 Persons

İran'ın batısında buluann Kiu turistik kompleksinden kareler

Hürremabad, İRNA- İran'ın güneybatısında yer alan Luristan ilinin merkezi Hürremabad’ın batısında bulunan Kiu turistik kompleksi, sonbaharda ilk yağıştan sonra göz alıcı manzaralar yaratıyor. Fotoğrafçı: Behzad Selahverzi

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 6 =