27 Eki 2019 21:42
Journalist ID: 2394
News Code: 83532643
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İran'ın kuzey bölgelerinde safran hasadından kareler

Günbed-i Kavus, İRNA- İran’ın Gülistan ilinde yer alan Azdşehir İlçesine bağlı Vamnan köyünde safran hasadı başladı. Fotoğrafçı Ali asger Kazalsofla

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