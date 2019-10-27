27 Eki 2019 21:39
Journalist ID: 2394
News Code: 83532621
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Reşt Geleneksel Çarşısı'ndan kareler

Reşt, İRNA- İran'ın Hazar Denizi'nin güney kıyısında yer alan Gilan ilinin merkezi Reşt'in büyük pazarı, şehrin eski ve orta kesiminde bulunur ve Gilan ilindeki tüm ticari faaliyetlerin merkezidir.

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