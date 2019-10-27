27 Eki 2019 21:37
Journalist ID: 2394
News Code: 83532616
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İsfahan'da Motosiklet Beceri Yarışmasından kareler

İsfahan, İRNA- 30 ülkeden motosikletçilerin katılımıyla Motosiklet Beceri Yarışması İsfahan’da düzenlendi.

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