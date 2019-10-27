Alp plajı, sadece balıkçılık için kullanılan ve geleneksel ve yerel biçimini koruyan Hürmüzgan’ın geleneksel ve yerel plajlarından biridir.
-
İran'ın kuzey bölgelerinde safran hasadından kareler
Günbed-i Kavus, İRNA- İran’ın Gülistan ilinde yer alan Azdşehir İlçesine bağlı Vamnan köyünde…
-
Astrid Lindgren Ödülü'ne İran'dan 10 yazar aday gösterildi
Tahran, İRNA- Astrid Lindgren Anma Ödülü, 10 İranlı'nın ismine 2020 yılındaki adaylar arasında…
-
Reşt Geleneksel Çarşısı'ndan kareler
Reşt, İRNA- İran'ın Hazar Denizi'nin güney kıyısında yer alan Gilan ilinin merkezi Reşt'in…
-
İsfahan'da Motosiklet Beceri Yarışmasından kareler
İsfahan, İRNA- 30 ülkeden motosikletçilerin katılımıyla Motosiklet Beceri Yarışması İsfahan’da…
-
İran'ın güney bölgesinin büyüleyici doğal şaheseri
Alp plajı, sadece balıkçılık için kullanılan ve geleneksel ve yerel biçimini koruyan Hürmüzgan’ın…
-
İranlı bisikletçiler Asya’da 4 madalya kazandı
Tahran, İRNA- Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen Asya Bisiklet Şampiyonası'nda İranlı…
-
İranlı kadın kanocu 2019 Asya Kano Şampiyonasında altın madalya kazandı
Reşt, İRNA- İranlı kadın kanocu Nazenin Mevlayi, 2019 Asya Kano Şampiyonası'nda altın madalya…
-
İran ve Avrasya arasında tercihli ticaret anlaşması uygulanmaya başladı
Tahran, İRNA- İran ile Avrasya Birliği arasındaki 862 üründe tercihli ticari anlaşması başladı.
-
İranlı kadın kanocu 2019 Asya Kano Şampiyonası'nda üçüncü oldu
Kirmanşah, İRNA- İranlı kadın kanocu Nazenin Rahmani, 2019 Asya Kano Şampiyonası'nda bronz…
-
Zarif: Yemen için sadece bir siyasi çözüm yolu mevcut
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, twitterden yaptığı paylaşımda 'Yemen için sadece…
yorumunuz