27 Eki 2019 20:04
Journalist ID: 2394
News Code: 83532605
0 Persons

İran'ın güney bölgesinin büyüleyici doğal şaheseri

Alp plajı, sadece balıkçılık için kullanılan ve geleneksel ve yerel biçimini koruyan Hürmüzgan’ın geleneksel ve yerel plajlarından biridir.

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 7 =