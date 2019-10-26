26 Eki 2019 16:32
Journalist ID: 2391
News Code: 83531815
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Şahrud'da kış üzümü hasadından görüntüler

Şahrud, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğu ili Simnan'a bağlı Şahrud ilçesinde, kış üzümü olarak bilinen üzümün hasadı başladı.

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