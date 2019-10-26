26 Eki 2019 16:28
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News Code: 83531811
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Givi'de ayva hasadından kareler

Erdebil, İRNA- İran'ın Azerbaycan sınırında yer alan Erdebil iline bağlı Givi ilçesinde ayva hasadı başladı. Bu yılki hasat mevsiminde 2 bin ton ayvanın hasat edilmesi bekleniyor.

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