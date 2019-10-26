Erdebil, İRNA- İran'ın Azerbaycan sınırında yer alan Erdebil iline bağlı Givi ilçesinde ayva hasadı başladı. Bu yılki hasat mevsiminde 2 bin ton ayvanın hasat edilmesi bekleniyor.
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Şahrud'da kış üzümü hasadından görüntüler
Şahrud, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğu ili Simnan'a bağlı Şahrud ilçesinde, kış üzümü…
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Givi'de ayva hasadından kareler
Erdebil, İRNA- İran'ın Azerbaycan sınırında yer alan Erdebil iline bağlı Givi ilçesinde ayva…
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İran Milli Futsal Takımı, Kırgızistan'ı yendi
Urmiye, İRNA- 2019 Asya Futsal Şampiyonası elemelerinde Kırgızistan ile karşılaşan İran Milli…
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İran Ceviz Ağacı, Antalya Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak
Tahran, İRNA- Senaristliğini ve yönetmenliğini Faysal Soysal'ın üstlendiği, İran ve Türkiye…
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İran'ın geleneksel el sanatı Cevek Kari (Cevek işlemeciliği)
Şiraz, İRNA- İran'ın geleneksel el sanatlarından Cevek işlemeciliğinin kökeni 1300 yıl önceye…
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İranlı öğrenciler Güney Kore Bilim ve İcat Yarışmaları'nda parladı
Tahran, İRNA- İranlı öğrenciler, Güney Kore'de düzenlenen 2019 Dünya Bilim ve İcat Yarışmaları'nda…
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İranlı sporcu, Tokyo Paralimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı
Tahran, İRNA- İranlı sporcu Mecid Kakveş, Tayland'da düzenlenen Asya Paraokçuluk Şampiyonası'ndaki…
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İranlı kadın kanocu Asya bronz madalyasını kazandı
Hemedan, İRNA- İranlı kadın kanocu, Asya Kano Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmayı başardı.
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İran'dan son 7 ayda 2.5 milyar dolar değerinde bahçe ürünleri ihracatı
Yasuc, İRNA- İran Tarım Cihadı Bakan Yardımcısı, İran'dan son yedi ayda 2.5 milyar dolar değerinde…
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İran'da çene ve yüz onarım ameliyatı ile ilgili teknolojik bilgi tamamen yerli imkanlarla sağlanıyor
Tahran, İRNA- İran Hilal İlaç ve Tedavi Kompleksi Başkanı, 'İran bölgede çene ve yüz onarım…
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