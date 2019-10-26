26 Eki 2019 16:25
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News Code: 83531790
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İran Milli Futsal Takımı, Kırgızistan'ı yendi

Urmiye, İRNA- 2019 Asya Futsal Şampiyonası elemelerinde Kırgızistan ile karşılaşan İran Milli Futsal Takımı, maçı 8-3 yenmeyi başardı. Maç. 25 Ekinm günü İran'uın Türkiye sınırında yer alkan Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'de oynandı.

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