26 Eki 2019 13:38
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News Code: 83531480
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İran'ın geleneksel el sanatı Cevek Kari (Cevek işlemeciliği)

Şiraz, İRNA- İran'ın geleneksel el sanatlarından Cevek işlemeciliğinin kökeni 1300 yıl önceye dayansa da, son asırda yaşanan gelişmelerle bitme noktasına gelmişti. Ancak son 25 yılda yeniden canlanarak, sanatçıların ilgi duydukları bir dala çevrildi.

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