İran'ın geleneksel el sanatı Cevek Kari (Cevek işlemeciliği)

Şiraz, İRNA- İran'ın geleneksel el sanatlarından Cevek işlemeciliğinin kökeni 1300 yıl önceye dayansa da, son asırda yaşanan gelişmelerle bitme noktasına gelmişti. Ancak son 25 yılda yeniden canlanarak, sanatçıların ilgi duydukları bir dala çevrildi.