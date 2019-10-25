25 Eki 2019 21:32
Journalist ID: 1942
News Code: 83530665
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Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Bakü’deki görüşmelerinden kareler

Bakü, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Hasan Ruhani, Bakü’de düzenlenen 18. Bağlantısızlar Hareketi Liderler Zirvesi esnasında, Azerbaycan, Pakistan, Bangladeş, Hindistan, Malezya, Küba liderleri ile görüştü.

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