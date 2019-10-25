Bakü, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Hasan Ruhani, Bakü’de düzenlenen 18. Bağlantısızlar Hareketi Liderler Zirvesi esnasında, Azerbaycan, Pakistan, Bangladeş, Hindistan, Malezya, Küba liderleri ile görüştü.
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Ruhani: İslam ülkeleri bir aile gibi birlik içinde olmalı
Bakü, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam ülkelerinin bir aile gibi…
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Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Bakü’deki görüşmelerinden kareler
Bakü, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Hasan Ruhani, Bakü’de düzenlenen 18. Bağlantısızlar Hareketi…
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İran, Malezya ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu bildirdi
Bakü, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın tüm alanlarda Malezya…
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Ruhani: İstikbar güçlerinin İran ve Küba milletlerinin direnişi karşısında teslim olmaktan başka çareleri yoktur
Bakü, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İstikbar güçlerinin İran ve…
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Ruhani: İran ve Cezayir ekonomik ilişkilerini geliştirmeli
Bakü, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran ve Cezayir’in ekonomik…
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Ruhani: Amerika yeni dünya düzeni slogan ile tek kutuplu bir düzeni dünyaya tahmil etmeye çalıştı
Bakü, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, iki kutuplu dünyanın çökmesi…
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Ruhani: İran ve Pakistan tüm alanlarda ilişkilerini geliştirmeye azimliler
Bakü, IRNA- İran İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran ve Pakistan’ın tüm…
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Türkiye ile İran arasında 'alt güvenlik komite toplantısı' yapıldı
Ankara, IRNA- Türkiye ile İran arasındaki 52. Alt Güvenlik Komite Toplantısı, Hakkari'nin Yüksekova…
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İran’da 43 bin yatak kapasiteli hastane yapım aşamasındadır
Tahran, IRNA- İran’da 43 bin yatak kapasiteli hastane yapım aşamasındadır.
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