Yezd, IRNA- Meybod bölgesinin en önemli tarım ürünü olan Nar’ın hasadına başlanmıştır. Hasad dönemi bölgede bir aydan fazla sürmektedir.
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Meybod Bağlarınnda Nar Hasadı
Yezd, IRNA- Meybod bölgesinin en önemli tarım ürünü olan Nar’ın hasadına başlanmıştır. Hasad…
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İranlı sporcular Askeri Olimpiyatlarda Grekoromen’de iki madalya kazandı
Tahran, IRNA- Çin’de devam eden Askeri Olimpiyatlar çerçevesinde İran’ın Grekoromen takımı…
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İran ve Rusya, KOEP’in korunmasına vurgu yaptı
Moskova, IRNA- İran ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Moskova’da yaptıkları görüşmede Kapsamlı…
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Ruhani: İslami toplumları arasındaki birliğin güçlenmesi ile Müslümanların ayrışmasına izin verilmemeli
Bakü, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslami toplumları arasındaki…
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Ruhani: İran-Azerbaycan ilişkileri kabul edilebilir düzeye yükselmiştir
Bakü, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran-Azerbaycan üst düzey yetkilileri…
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Zayenderud’da Sonbahar
İsfahan, IRNA- İsfahan’ın can damarı olan Zayenderud nehrinin etrafı sonbahar’da doğanın çeşitli…
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Kuzey Horasan’ın Rivi tepelerinde arkeolojik kazılar
Bocnurd, IRNA- Kuzey Horasan’ın Aşhane kentinin 3 kilometre dışında bulunan Rivi tepelerinde…
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Ruhani: Azerbaycan ile ilişkilerimiz stratejik ilişki yönüne ilerlemektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran-Azerbaycan ilişkilerinin…
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İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları, Bakü’de görüştü
Bakü, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Türkiye Dışişleri…
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BM raportörü, uluslararası camianın İsrail işgaline son vermesi için harekete geçmesini istedi
New York, IRNA- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk,…
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