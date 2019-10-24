25 Eki 2019 01:30
Journalist ID: 1942
News Code: 83530107
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Meybod Bağlarınnda Nar Hasadı

Yezd, IRNA- Meybod bölgesinin en önemli tarım ürünü olan Nar’ın hasadına başlanmıştır. Hasad dönemi bölgede bir aydan fazla sürmektedir.

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