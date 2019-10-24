24 Eki 2019 19:01
Journalist ID: 1942
News Code: 83529950
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Zayenderud’da Sonbahar

İsfahan, IRNA- İsfahan’ın can damarı olan Zayenderud nehrinin etrafı sonbahar’da doğanın çeşitli renkleri ile bezenmektedir.

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