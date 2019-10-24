İsfahan, IRNA- İsfahan’ın can damarı olan Zayenderud nehrinin etrafı sonbahar’da doğanın çeşitli renkleri ile bezenmektedir.
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Zayenderud’da Sonbahar
İsfahan, IRNA- İsfahan’ın can damarı olan Zayenderud nehrinin etrafı sonbahar’da doğanın çeşitli…
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Kuzey Horasan’ın Rivi tepelerinde arkeolojik kazılar
Bocnurd, IRNA- Kuzey Horasan’ın Aşhane kentinin 3 kilometre dışında bulunan Rivi tepelerinde…
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Ruhani: Azerbaycan ile ilişkilerimiz stratejik ilişki yönüne ilerlemektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran-Azerbaycan ilişkilerinin…
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İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları, Bakü’de görüştü
Bakü, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Türkiye Dışişleri…
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BM raportörü, uluslararası camianın İsrail işgaline son vermesi için harekete geçmesini istedi
New York, IRNA- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk,…
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İranlı ressam UNESCO’dan madalya kazandı
Tahran, IRNA- İranlı ressam Fahreddin Mohberi Büyük Sanat Sempozyumunda UESCO madalyası kazandı.
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Diktatörler İran’daki insan hakları konusunda fikir yürütemezler
New York, IRNA- İran’ın BM 3. Komite nezdindeki temsilcisi Mohammad Hasaninejad, diktatörlerin…
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Farazmand: Soçi'de olan görüşmeler ilerideki görüşmelere ön ayak olacaktır
Ankara, IRNA- İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, "Soçi'de olan görüşmeler ilerideki…
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Zarif, Irak, Sırbistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile görüştü
Bakü, IRNA- Bağlantısızlar Hareketi Toplantısı için Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’d bulunan İran…
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Zarif, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Bakü, IRNA- Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Dışişleri Bakanları toplantısı için Azerbaycan’ın…
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