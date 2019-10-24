24 Eki 2019 18:58
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News Code: 83529947
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Kuzey Horasan’ın Rivi tepelerinde arkeolojik kazılar

Bocnurd, IRNA- Kuzey Horasan’ın Aşhane kentinin 3 kilometre dışında bulunan Rivi tepelerinde İran ve Alman arkeologlar tunç çağından İslami medeniyete kadar uzanan dönem için kazılar yapmaktadırlar.

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