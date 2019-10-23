Reşt, İRNA- İran'ın Hazar denizi kıyısında yer alan Gilan iline bağlı Masule köyü, basamaklı sokakları ile dünyaca ünlü turistik bir yer oalrak görülüyor. Köyün en yüksek ve en aşağı noktaları arasında 120 metre fark var. Sasasinler döneminde kalma bu tarihi ve turistik güzel basamaklı köy, bakir doğası ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktalarından biridir. Fotoğrafçı: Müslih Pirhazraiyan
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İran'ın basamaklı köyü: Masule
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