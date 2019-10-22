22 Eki 2019 21:36
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News Code: 83527382
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Simnan ilinde 300 yıllık çınar ağaçları

Şahrud, İRNA- Tahran'ın doğusundali Simnan iline bağlı Miami ilçesinde yer alan antik çınar ağaçları, İran Doğal Anıtlar Listesi'nde yer alıyor. Çınar ağaçları 20 ila 30 metre yüksekliğe ulaşarak hala güçlü bir şekilde büyüyor. İran’ın kuzey bölgesini ziyaret etmek isteyen turistlere özgüdür.Fotoğrafçı: Ali Agayi

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