22 Eki 2019 21:36
Journalist ID: 2394
News Code: 83527375
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Gilan’da nar hasadından görüntüler

Gilan, İRNA- İran’ın Gilan ilinde yer alan Rudbar ilçesine bağlı Laye Köyü'nde mevsiminin gelmesiyle nar hasadı başladı. Fotoğrafçı: Ebuzer Hamidicirende

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