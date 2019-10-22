İsfahan, İRNA- Gavhuni Sulak Alanı, 1975’te Ramser Konvansiyonu’na kayıtlı olan İran’daki 19 uluslararası sulak lagününden biridir. Hayat bu yıl yağmur ve sel nedeniyle Gavhuni Lagünü'ne geri döndü. Fotoğrafçı: Resul Şucai
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Zarif: Çoğulculuk Amerika tarafından tehlikeye düşmüştür
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, dünyada çoğulculuğun…
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Simnan ilinde 300 yıllık çınar ağaçları
Şahrud, İRNA- Tahran'ın doğusundali Simnan iline bağlı Miami ilçesinde yer alan antik çınar…
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Gilan’da nar hasadından görüntüler
Gilan, İRNA- İran’ın Gilan ilinde yer alan Rudbar ilçesine bağlı Laye Köyü'nde mevsiminin gelmesiyle…
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Gavhuni Sulak Alanı yeniden eski güzel günlerine kavuşuyor
İsfahan, İRNA- Gavhuni Sulak Alanı, 1975’te Ramser Konvansiyonu’na kayıtlı olan İran’daki 19…
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Yılın ilk iki ayında tarım ürünleri ihracatından yaklaşık iki milyar dolar döviz girdisi sağlanmıştır
Tahran, IRNA- İran Tarım Bakanı Planlama İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Abdülmehdi Bahşende,…
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Musevi: İran, Suriye Anayasa Komitesinin oturumunu desteklemektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Suriye…
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İran'ı ziyaret eden Ummanlı turist sayısında %362 artış
Tahran, İRNA- İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı, İran'ı ziyaret eden Ummanlı…
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İranlı kadın wushucu dünya şampiyonu
Tahran, İRNA- İranlı kadın wushucu İlahe Mansuryan, Çin'de düzenlenen Dünya Wushu Şampiyonası'nda…
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İranlı güreşçiler Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda 3 madalya kazandı
Tahran, İRNA- İran Milli Serbest Güreş Takımı'ndan 3 sporcu, Çin'de düzenlenen Dünya Askeri…
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İran’ın Pakistan sınırında 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
Zaihdan, İRNA- Sistan ve Beluçistan İl Sınır Muhafızları Komutanı General Muhammed Mollaşahi,…
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