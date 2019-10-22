Gavhuni Sulak Alanı yeniden eski güzel günlerine kavuşuyor

İsfahan, İRNA- Gavhuni Sulak Alanı, 1975’te Ramser Konvansiyonu’na kayıtlı olan İran’daki 19 uluslararası sulak lagününden biridir. Hayat bu yıl yağmur ve sel nedeniyle Gavhuni Lagünü'ne geri döndü. Fotoğrafçı: Resul Şucai