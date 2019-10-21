Merencab Çölü'nden kareler

Kaşan, İRNA- Merencab Çölü, İsfahan ilinde Kaşan kentinin yakınında yer almaktadır. Merencab Çölünün Tahran ve İsfahan'a göreceli yakınlığı, turistlerin bu iki görmeye değer İran şehrine seyahat etmelerini sağlıyor. Aran ve Bidgül şehir merkezine 50 km mesafede bulunan Tuz Gölü, Masilah Çölü, Ribbon Bar ve Çöl Milli Parkı'nın yanında yer almaktadır. Dağcılık, off-road, motosiklet, safari, deve sürme ve kum kayağı gibi etkinliklere sahip olan bölge, yılda on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.Fotoğrafçı:Ahmed Dehkürdi