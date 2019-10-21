Kaşan, İRNA- Merencab Çölü, İsfahan ilinde Kaşan kentinin yakınında yer almaktadır. Merencab Çölünün Tahran ve İsfahan'a göreceli yakınlığı, turistlerin bu iki görmeye değer İran şehrine seyahat etmelerini sağlıyor. Aran ve Bidgül şehir merkezine 50 km mesafede bulunan Tuz Gölü, Masilah Çölü, Ribbon Bar ve Çöl Milli Parkı'nın yanında yer almaktadır. Dağcılık, off-road, motosiklet, safari, deve sürme ve kum kayağı gibi etkinliklere sahip olan bölge, yılda on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.Fotoğrafçı:Ahmed Dehkürdi
-
İran, Kızıl denizinde roketle hedef alınan tankeri ile ilgili araştırmaya BM’nin katılmasını istedi
New York, IRNA- İran’ın BM nezdindeki daimi temsilciliği BM uzmanlarının Kızıl denizinde hedef…
-
Zarif: Trump’ın ekonomik terörizmi İranlı gençleri engellemeye çalışıyor
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump’ın…
-
Büyük ve küçükbaş hayvanlarla ilgili aşıların %97’si ülke içinde üretilmekte
Tahran, IRNA- İran Veterinerlik Kurumu Başkanı Alirıza Rafipur, ambargolara rağmen geçen sene…
-
Merencab Çölü'nden kareler
Kaşan, İRNA- Merencab Çölü, İsfahan ilinde Kaşan kentinin yakınında yer almaktadır. Merencab…
-
Şehriyari: Batı Azerbaycan ili Türkiye’nin doğu illeri ile ilişkilerini geliştirmeye hazırdır
Urumiye, IRNA- İran’ın Batı Azerbaycan ili valisi Mohammad Mehdi Şehriyari, Batı Azerbaycan’ın…
-
Laricani: İran’ın Suriye’nin toprak bütünlüğüne desteğine vurgu yaptı
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, İran’ın Suriye’nin toprak bütünlüğüne…
-
Sajjadpour: Gelecek sadece Batı'da değildir
Ankara, IRNA- İstanbul Kongre Merkezi'nde devam eden TRT World Forum'da düzenlenen "Küreselleşmenin…
-
İran'ın güneyinde 5.7 büyüklüğünde deprem
Bender Abbas, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nin kıyısında yer alan Hürmüzfan iline bağlı…
-
İran: Halkbank'a yaptırım uygulamak, dünyada serbest ticaret ilkesinin çiğnenmesi anlamına geliyor
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Halkbank'a yönelik yaptırım uygulamaya…
-
Polonya, İran ile ekonomik işbirliğini geliştirmeyi planlıyor
Kerec, İRNA- Polonya'nın Tahran Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Thomas Pordyu, ’Yaptırımlara…
yorumunuz