Urmiye, İRNA- Tarihi değeri olan ve Batı Azerbaycan'ın merkezi Urmiye şehrinde yer alan Hidayat Okulu'nun binasının Kaçarlar döneminin sonlarında yapıldığı sanılmaktadır. İki iç ve dış bahçeye ve 8 yerleşim birimine sahiptir. Bu okulun merkezi çekirdeği, iç avluya açılan harika bir girintili kenardır. Okulun dekoratif unsurları tuğla kemer ve sütunlar, çok renkli fayanslar ve renkli camlı Orsi pencereleri türündedir. Fotoğrafçı: Mehdi Rehneverd
-
İran'ın güneyinde 5.7 büyüklüğünde deprem
Bender Abbas, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nin kıyısında yer alan Hürmüzfan iline bağlı…
-
İran: Halkbank'a yaptırım uygulamak, dünyada serbest ticaret ilkesinin çiğnenmesi anlamına geliyor
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Halkbank'a yönelik yaptırım uygulamaya…
-
Polonya, İran ile ekonomik işbirliğini geliştirmeyi planlıyor
Kerec, İRNA- Polonya'nın Tahran Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Thomas Pordyu, ’Yaptırımlara…
-
Urmiye'de tarihi Hidayet Okulu'ndan kareler
Urmiye, İRNA- Tarihi değeri olan ve Batı Azerbaycan'ın merkezi Urmiye şehrinde yer alan Hidayat…
-
Zarif: FATF'ın İran kararı tamamen siyasidir
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, 'İran İslam Cumhuriyeti, kendi iç yasalarında kara…
-
Nükleer anlaşma taahhütlerimizi azaltmanın dördüncü adımını uygulamaya hazırız
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran'ın nükleer anlaşma taahhütlerini…
-
İran: Türkiye ve Suriye, Adana Anlaşması'na dönmeli
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı…
-
İranlı kadın bisikletçi lejyoner oldu
Tahran, İRNA- İran Bisiklet Federasyonu'na göre, Milli bisikletçi Sümeyye Yezdani, İspanya…
-
Bazergan sınırı üzerinden 68 bin ton hayvan ürünleri taşındı
Urmiye, İRNA- Maku Veteriner Kurumu Başkanı, İran takviminde yıl başından bu yana (21 Mart…
-
İran Cumhurbaşkanı, Bağlantısızlar Hareketi Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gidecek
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad…
yorumunuz