Urmiye'de tarihi Hidayet Okulu'ndan kareler

Urmiye, İRNA- Tarihi değeri olan ve Batı Azerbaycan'ın merkezi Urmiye şehrinde yer alan Hidayat Okulu'nun binasının Kaçarlar döneminin sonlarında yapıldığı sanılmaktadır. İki iç ve dış bahçeye ve 8 yerleşim birimine sahiptir. Bu okulun merkezi çekirdeği, iç avluya açılan harika bir girintili kenardır. Okulun dekoratif unsurları tuğla kemer ve sütunlar, çok renkli fayanslar ve renkli camlı Orsi pencereleri türündedir. Fotoğrafçı: Mehdi Rehneverd