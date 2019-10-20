20 Eki 2019 15:29
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News Code: 83524116
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İran'ın güneybatısındaki kırmızı çay hasadından kareler

Ahvaz, İRNA- Kırmızı çay adı verilen rooibos hasadı, Huzistan ilinin Karun ilçesine bağlı Alve köyünde başladı. Düşük tansiyon, kolesterol kontrolü, demir artışı ve karaciğer ile safra kesesi bakımı bu bitkinin değerli tıbbi özellikleridir.

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