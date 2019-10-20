Hor ve Biyabanek unutulmaz bir çöl

İsfahan, İRNA- İran'da bilinen pek çok tatlı arasında, Hor ve Biyabanek’teki Mısır ve Ferahzad çöllerinin kendi ünleri vardır. Hor ve Biyabanek bölgesi İsfahan ilinde bulunur ve çölün güzel yüzünü ortaya çıkarır. Çölün eşsiz güzellikleri örnek niteliğindedir. Çölün gece yıldızlı gökyüzü bu bölgede başka hiçbir yerde bulunamayan eşsiz bir güzelliğe sahiptir. Çölün kum tepelerinde yalınayak yürümek ziyaretçiler için unutulmaz bir anı yaratır.