İsfahan, İRNA- İran'da bilinen pek çok tatlı arasında, Hor ve Biyabanek’teki Mısır ve Ferahzad çöllerinin kendi ünleri vardır. Hor ve Biyabanek bölgesi İsfahan ilinde bulunur ve çölün güzel yüzünü ortaya çıkarır. Çölün eşsiz güzellikleri örnek niteliğindedir. Çölün gece yıldızlı gökyüzü bu bölgede başka hiçbir yerde bulunamayan eşsiz bir güzelliğe sahiptir. Çölün kum tepelerinde yalınayak yürümek ziyaretçiler için unutulmaz bir anı yaratır.
-
İran'ın güneybatısındaki kırmızı çay hasadından kareler
Ahvaz, İRNA- Kırmızı çay adı verilen rooibos hasadı, Huzistan ilinin Karun ilçesine bağlı Alve…
-
Hor ve Biyabanek unutulmaz bir çöl
İsfahan, İRNA- İran'da bilinen pek çok tatlı arasında, Hor ve Biyabanek’teki Mısır ve Ferahzad…
-
Halhal’da elma hasadından görüntüler
Erdebil, İRNA- İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan sınırında yer alan Erdebil iline bağlı Halhal…
-
İran'ın safran üretiminin bu yıl 430 tona ulaşması bekleniyor
Tahran, İRNA- İran Tarım Cihadı Bakanlığı Danışmanı Hüseyin Zeyneli, ’Bu yıl boyunca (Mart…
-
İran'ın Gürgan şehrinde Binicilik Yarışmasından görüntüler
Gürgan, İRNA- İran'ın Hazar Denizi'nin güneydoğu kısmında yer alan Gülistan ilinin merkezi…
-
İran-Çin ilişkilerinin gelişmeşi, bölgede kalıcı güvenliği sağlar
Pekin, İRNA- Şiang Şan Güvenlik Konferansı'na katılmak için Çin'de bulunan İran Genelkurmay…
-
Cumhurbaşkanı Ruhani Erbain törenlerine ev sahipliği yaptığı için Irak hükümeti ile halkına teşekkürlerini iletti
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakanı…
-
İran'ın 'Son Hikaye'si 2020 Oscar ödülü için yarışacak
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Eşkan Rehgozer’in yazıp yönettiği ‘Son hikaye’ isimli animasyon…
-
İranlı Palyaço, Varşova festivalinden üç ödül aldı
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Hümayun Ganizade'nin yönettiği Palyaço isimli film, 35. Varşova…
-
Erbain'in mesajı: birlik, dostluk, şiddete hayır
Tahran, İRNA- Erbain sözcük olarak kırkıncı anlamındadır. Her yıl milyonlarca müslüman ve hatta…
yorumunuz