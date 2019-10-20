Erdebil, İRNA- İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan sınırında yer alan Erdebil iline bağlı Halhal ilçesinin bahçelerinde elma hasadı başladı.
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İran'ın güneybatısındaki kırmızı çay hasadından kareler
Ahvaz, İRNA- Kırmızı çay adı verilen rooibos hasadı, Huzistan ilinin Karun ilçesine bağlı Alve…
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Hor ve Biyabanek unutulmaz bir çöl
İsfahan, İRNA- İran'da bilinen pek çok tatlı arasında, Hor ve Biyabanek’teki Mısır ve Ferahzad…
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Halhal’da elma hasadından görüntüler
Erdebil, İRNA- İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan sınırında yer alan Erdebil iline bağlı Halhal…
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İran'ın safran üretiminin bu yıl 430 tona ulaşması bekleniyor
Tahran, İRNA- İran Tarım Cihadı Bakanlığı Danışmanı Hüseyin Zeyneli, ’Bu yıl boyunca (Mart…
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İran'ın Gürgan şehrinde Binicilik Yarışmasından görüntüler
Gürgan, İRNA- İran'ın Hazar Denizi'nin güneydoğu kısmında yer alan Gülistan ilinin merkezi…
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İran-Çin ilişkilerinin gelişmeşi, bölgede kalıcı güvenliği sağlar
Pekin, İRNA- Şiang Şan Güvenlik Konferansı'na katılmak için Çin'de bulunan İran Genelkurmay…
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Cumhurbaşkanı Ruhani Erbain törenlerine ev sahipliği yaptığı için Irak hükümeti ile halkına teşekkürlerini iletti
Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakanı…
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İran'ın 'Son Hikaye'si 2020 Oscar ödülü için yarışacak
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Eşkan Rehgozer’in yazıp yönettiği ‘Son hikaye’ isimli animasyon…
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İranlı Palyaço, Varşova festivalinden üç ödül aldı
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Hümayun Ganizade'nin yönettiği Palyaço isimli film, 35. Varşova…
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Erbain'in mesajı: birlik, dostluk, şiddete hayır
Tahran, İRNA- Erbain sözcük olarak kırkıncı anlamındadır. Her yıl milyonlarca müslüman ve hatta…
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