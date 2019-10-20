20 Eki 2019 15:23
Journalist ID: 2394
News Code: 83524047
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Halhal’da elma hasadından görüntüler

Erdebil, İRNA- İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan sınırında yer alan Erdebil iline bağlı Halhal ilçesinin bahçelerinde elma hasadı başladı.

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