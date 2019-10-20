20 Eki 2019 15:23
Journalist ID: 2394
News Code: 83523410
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İran'ın Gürgan şehrinde Binicilik Yarışmasından görüntüler

Gürgan, İRNA- İran'ın Hazar Denizi'nin güneydoğu kısmında yer alan Gülistan ilinin merkezi Gürgan'da 7. Bincilik Yarışması düzenlendi.

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