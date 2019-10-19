19 Eki 2019 20:22
Journalist ID: 1942
News Code: 83523030
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İran genelinde Erbein yürüyüşleri

Tahran, IRNA- İran genelinde Erbein yürüyüşleri milyonlarca kişinin katılımıyla düzenlendi.

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