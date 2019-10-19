Tahran, IRNA- İran genelinde Erbein yürüyüşleri milyonlarca kişinin katılımıyla düzenlendi.
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Irakçi: Erbein bir harekete dönüşmektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi, Erbein’in bir…
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İran genelinde Erbein yürüyüşleri
Tahran, IRNA- İran genelinde Erbein yürüyüşleri milyonlarca kişinin katılımıyla düzenlendi.
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Cihangiri, Irak devleti ve milletinin Erbein ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, Irak…
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18 milyon katılımcıyla gerçekleşen Erbein yürüyüşü sona erdi
Kerbela, IRNA- 18 milyon katılımcı ile gerçekleşen 22 günlük Erbein yürüyüşü 1500 kilometre…
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Cihangiri ve Abdülmehdi, İran-Irak ilişkilerin işbirliğine vurgu yaptı
Bağdat, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri ve Irak…
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Cihangiri: Erbein İslam dünyasının dostluk, birlik ve güç göstergesidir
Necef, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, Erbein…
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İlk kez İran’da bir uçuş iki kadın pilot tarafından gerçekleştirildi
Tahran, IRNA- İlk kez İran’da bir yolcu uçağının uçuşu iki kadın pilot tarafından gerçekleştirildi.
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Erbein, Şiilerin sosyal güç, birlik ve siyasi birliğinin göstergesi
İsfahan, IRNA- İsfahan Azad Üniversitesi hocalarından Rıza İsmaili, Erbein yürüyüşlerinin katılımcı…
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İran genelinde Erbein yürüyüşleri başladı
Tahran, IRNA- İran genelinde İmam Hüseyn’in şahadetinin 40. Günü olan Erbein gününde yürüyüşler…
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Erbein gecesinde İmam Hüseyin’in as. Kutsal Türbesi
Kerbela, IRNA- Erbein törenleri için Kerbela kentinde bulunan yüzbinlerce İmam Hüseyin’in as.…
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