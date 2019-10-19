19 Eki 2019 05:53
Journalist ID: 1942
News Code: 83522502
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Erbein gecesinde İmam Hüseyin’in as. Kutsal Türbesi

Kerbela, IRNA- Erbein törenleri için Kerbela kentinde bulunan yüzbinlerce İmam Hüseyin’in as. Kutsal türbesinde matem törenleri düzenlendi.

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