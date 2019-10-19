Kerbela, IRNA- Görüntülerde Kerbela kentinde Erbein gecesi törenleri mevcuttur
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Erbein, Şiilerin sosyal güç, birlik ve siyasi birliğinin göstergesi
İsfahan, IRNA- İsfahan Azad Üniversitesi hocalarından Rıza İsmaili, Erbein yürüyüşlerinin katılımcı…
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İran genelinde Erbein yürüyüşleri başladı
Tahran, IRNA- İran genelinde İmam Hüseyn’in şahadetinin 40. Günü olan Erbein gününde yürüyüşler…
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Erbein gecesinde İmam Hüseyin’in as. Kutsal Türbesi
Kerbela, IRNA- Erbein törenleri için Kerbela kentinde bulunan yüzbinlerce İmam Hüseyin’in as.…
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Kerbela’da Erbein gecesi
Kerbela, IRNA- Görüntülerde Kerbela kentinde Erbein gecesi törenleri mevcuttur
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İran, Afganistan’daki terör olayını mahkum etti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Afganistan’ın…
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İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları Suriye konusunu görüştü
Tahran, IRNA- İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki…
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Çocuklar Kerbela yolunda
Kerbela, IRNA- Erbein törenlerine katılan milyonlarca ailenin yanlarında çocukları da bulunmaktadır.…
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571 bin Erbein ziyaretçisi Şelemçe sınır kapısından ülkeye döndü
Abadan, IRNA- Horremşeh kaymakamı Kuroş Meveddet, Şelemçe sınır kapısından 571 bin 186 İranlı…
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Lamount: Diyalogun gereği ambargoların kaldırılmasıdır
Londra, IRNA- İngiltere’nin İran ile ticari işlerdeki özel temsilcisi Norman Lamount, ABD Başkanı…
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Erbein törenlerinden dolayı ülke genelindeki sinemalar faaliyetlerine ara verdi
Tahran, IRNA- İmam Hüseyin’in as. Şahadetinin 40. Günü olan Erbein gününden dolayı İran’da…
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