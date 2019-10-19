19 Eki 2019 05:15
Journalist ID: 1942
News Code: 83522394
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Çocuklar Kerbela yolunda

Kerbela, IRNA- Erbein törenlerine katılan milyonlarca ailenin yanlarında çocukları da bulunmaktadır.

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