Kermanşah, IRNA- Kermanşah ilinde bulunan Hosrevi sınırında Irak’ta Erbein yürüyüşlerine katılan hacıların dönüşleri başladı.
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700 medya temsilcisi Erbein törenlerini izlemektedir
Kerbela, IRNA- Toplam 500 medya temsilcisinin Erbeinn yürüyüşleri törenlerini izlemektedir.
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Çin: Hürmüz Barış Planı bölge barış ve istikrara sebep olur
Tahran, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gang Şuang, Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından BM…
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İran-İngiltere ticari oturumu Londra’da düzenlendi
Londra, IRNA- İran- İngiltere ticari oturumunu İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı, iki…
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Kermanşah sınırından Erben hacılarının dönüşü
Kermanşah, IRNA- Kermanşah ilinde bulunan Hosrevi sınırında Irak’ta Erbein yürüyüşlerine katılan…
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Son iki günde, 600 bin hacı adayı batı sınırlarından ülkeye giriş yaptı
Tahran, IRNA- İran Karayolları Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada son iki gün içinde İran’ın…
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Şemhani: Erbein yürüyüşleri İran’ın sebat ve istikrarını göstermektedir
Ahvaz, IRNA- İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, bu sene Erbein törenlerinde…
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Erbein hacılarına Astan-i Gods Mutfağından adak yemeği dağıtımı
Tahran, IRNA- İmam Rıza Türbesinin yer aldığı Astan-i Gods tarafından her gün Erbein törenine…
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Kerbela’nın havadan görüntüsü
Kerbela, IRNA- Şiilerin en önemli kutsal kentlerinden olan Kerbela, Erbein törenlerine hazırlanmakta…
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Zarif, Rusya, Suriye ve Irak Dışişleri Bakanları ile görüştü
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Rusya, Irak ve…
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İran-Azerbaycan Bilim Temelli firmaları 6 işbirliği anlaşması imzaladı
Bakü, IRNA- İran ve Azerbaycan bilim temelli firmaları arasında 6 işbirliği anlaşması imzalandı.
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