18 Eki 2019 17:51
Journalist ID: 1942
News Code: 83522300
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Kermanşah sınırından Erben hacılarının dönüşü

Kermanşah, IRNA- Kermanşah ilinde bulunan Hosrevi sınırında Irak’ta Erbein yürüyüşlerine katılan hacıların dönüşleri başladı.

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