18 Eki 2019 16:57
Journalist ID: 1942
News Code: 83522272
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Erbein hacılarına Astan-i Gods Mutfağından adak yemeği dağıtımı

Tahran, IRNA- İmam Rıza Türbesinin yer aldığı Astan-i Gods tarafından her gün Erbein törenine katılan 150 bin hacı adayına adak yemek dağıtılmaktadır.

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