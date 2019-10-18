Kerbela, IRNA- Şiilerin en önemli kutsal kentlerinden olan Kerbela, Erbein törenlerine hazırlanmaktadır.
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Kerbela’nın havadan görüntüsü
Kerbela, IRNA- Şiilerin en önemli kutsal kentlerinden olan Kerbela, Erbein törenlerine hazırlanmakta…
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Zarif, Rusya, Suriye ve Irak Dışişleri Bakanları ile görüştü
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Rusya, Irak ve…
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İran-Azerbaycan Bilim Temelli firmaları 6 işbirliği anlaşması imzaladı
Bakü, IRNA- İran ve Azerbaycan bilim temelli firmaları arasında 6 işbirliği anlaşması imzalandı.
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Zarif ve Lavrov, Suriye meselesini görüştü
Moskova, IRNA- İran ve Rusya Dışişleri Bakanları Mohammad Cevad Zarif ve Sergey Lavrov, yaptıkları…
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Vaizi: İran’ın nükleer taahhütlerini azaltmak için 4. adımı incelenmekte
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İran’ın nükleer…
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İran’da ilaç üretim kapasitesi ihtiyacın 4 mislidir
Tahran, IRNA- İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Mohamadrıza Şanesaz, İran’da ilaç üretim kapasitesini…
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Vaizi: BAE, İran ile siyasi meselelerin çözümü için ön ayak olmuştur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İran’ın politikası…
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İran yapımı eğitim jet resmi uçuşunu yaptı
Tahran, IRNA- İranlı uzmanlar tarafından yapımı tamamlanan eğitim jet bugün üst düzey yetkililerin…
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Filistinli Bakan İran’a yardımlarından dolayı teşekkür etti
Tahran, IRNA- Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaya, İran’a her zaman Filistin halkına destek verdiği…
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Tunus Sağlık Bakanı: İran ile ilaç üretiminde işbirliğine hazırız
Tahran, IRNA- Tunus Sağlık Bakanı Bayan Sonia Bin Şey ülkesinin İran ile ilaç üretimi konusunda…
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