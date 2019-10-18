18 Eki 2019 08:57
Journalist ID: 1942
News Code: 83521903
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Kerbela’nın havadan görüntüsü

Kerbela, IRNA- Şiilerin en önemli kutsal kentlerinden olan Kerbela, Erbein törenlerine hazırlanmaktadır.

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