17 Eki 2019 08:20
Journalist ID: 1942
News Code: 83520896
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Urumiye’de organik pekmez yapımı

Tahran, IRNA- Batı Azerbaycan’ın Başşehri Urumiye üzüm bağları ile tanınmaktadır. Organik pekmez bu kentin önemli ürünlerindendir.

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