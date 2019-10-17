Tahran, IRNA- Batı Azerbaycan’ın Başşehri Urumiye üzüm bağları ile tanınmaktadır. Organik pekmez bu kentin önemli ürünlerindendir.
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Filistinli Bakan İran’a yardımlarından dolayı teşekkür etti
Tahran, IRNA- Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaya, İran’a her zaman Filistin halkına destek verdiği…
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Tunus Sağlık Bakanı: İran ile ilaç üretiminde işbirliğine hazırız
Tahran, IRNA- Tunus Sağlık Bakanı Bayan Sonia Bin Şey ülkesinin İran ile ilaç üretimi konusunda…
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Straw: İran ile yeni anlaşma için ambargolar kaldırılmalı
Londra, IRNA- İngiltere Eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, İran ile yeni anlaşmaya varmanın…
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Amerika, Irak’ın İran ambargolarından muafiyetini 3 ay daha uzattı
Tahran, IRNA- Amerika, Irak’ın İran ambargolarından muaf tutulmasını 3 ay daha uzattı.
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İran-Rusya üst düzey yetkilileri Suriye ve Yemen hakkında görüştü
Tahran, IRNA- Tahran’da temaslarda bulunan Rusya Cumhurbaşkanının Özel Temsilcisi Aleksander…
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Urumiye’de organik pekmez yapımı
Tahran, IRNA- Batı Azerbaycan’ın Başşehri Urumiye üzüm bağları ile tanınmaktadır. Organik pekmez…
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Ruhani: İran ve Güney Afrika ilişkilerinin gelişmesi iki ülke yararınadır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran-Güney Afrika ilişkilerinin…
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Yamagata Festivalinin iki ödülünü İran filmleri kazandı
Tahran, IRNA- Japonya’nın Yamagata Festivalinde iki İran filmi ödül kazanmayı başardı.
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İran Voleybolu dünya sıralamasında 8. Sıradaki yerini korudu
Tahran, IRNA- Uluslararası Voleybol Federasyonu sıralamasına göre, İran dünya sıralamasındaki…
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Zarif: Avrupa, KOEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmekten acizdir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Avrupa’nın Kapsamlı…
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