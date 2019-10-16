Şiraz, İRNA- İran'ın güneyinde yer alan ve kültürü ile bilinen Fars ilinin merkezi Şiraz'a gelen Fransız turist, İrem Bahçesi kafesinde doğum gününü kutladı. Şivasadat Attaran
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Tebriz Üniversitesi Türkiye'deki 80 üniversite ile iş birliği anlaşması imzalamıştır
Tebriz, İRNA- Tebriz Üniversitesi Rektörü, bu üniversitenin dünyadaki diğer üniversitelerle…
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Fransız turist, Şiraz'da doğum gününü kutladı
Şiraz, İRNA- İran'ın güneyinde yer alan ve kültürü ile bilinen Fars ilinin merkezi Şiraz'a…
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Türkiye, Elburz ilinde üretilen ilaçlar için iyi bir Pazar
Kerec, İRNA- İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı, Elburz ilinin ilaç üretim kapasitesine…
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İran ile Irak'ın hükümetleri ile halkları her zaman aynı safta yer almıştır
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Laricani, Iraklı milletvekiliyle yaptığı görüşmede,…
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Gençali Han Hamamı çok güzel!
Kirman, İRNA- İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman ilinde bulunan Gençali Han Hamamı, Safeviler…
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İran'ın çelik ihracatında %97'lik artış
Tahran, İRNA- İran takviminin ilk altı ayında (21 Mart- 22 Eylül arası), çelik ihracatının…
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İran-Hindistan dostluğu stratejik ve köklüdür
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Hindistan Parlemanto Başkanı Om Birla…
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Dışişleri Bakanı Zarif, bölge liderlerini barış ve istikrar için İran'la birlik olmaya çağırdı
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Muhamemd Cevad Zarif, twitter hesabından yaptığı paylaşımda,…
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Aras Serbest Bölgesi'nden ihracatta artış
Tebriz, IRNA- Aras Serbest Bölgesi Kurumu Genel Müdürü, İran takviminin ilk altı ayında (21…
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Hürmüz’da seyahat zamanı; Gizemli adada seyir mevsimi
Tahran, İRNA- İran'ın güneyi, sonbahar için cazip bir tatil durağıdır ve Fars Körfezi, güzel…
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