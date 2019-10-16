16 Eki 2019 13:00
Journalist ID: 2391
News Code: 83519988
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Fransız turist, Şiraz'da doğum gününü kutladı

Şiraz, İRNA- İran'ın güneyinde yer alan ve kültürü ile bilinen Fars ilinin merkezi Şiraz'a gelen Fransız turist, İrem Bahçesi kafesinde doğum gününü kutladı. Şivasadat Attaran

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