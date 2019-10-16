16 Eki 2019 12:20
Journalist ID: 2391
News Code: 83519874
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Gençali Han Hamamı çok güzel!

Kirman, İRNA- İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman ilinde bulunan Gençali Han Hamamı, Safeviler döneminde Kirman hakimi Gençali Han tarafından inşa edilmiştir. Hamam, Safevi döneminin başat mimari örneklerindne biri olarak biliniyor. Fotoğrafçı: Ebuzer Ahmedizade

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