Gençali Han Hamamı çok güzel!

Kirman, İRNA- İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman ilinde bulunan Gençali Han Hamamı, Safeviler döneminde Kirman hakimi Gençali Han tarafından inşa edilmiştir. Hamam, Safevi döneminin başat mimari örneklerindne biri olarak biliniyor. Fotoğrafçı: Ebuzer Ahmedizade