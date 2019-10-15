15 Eki 2019 17:42
Journalist ID: 2394
News Code: 83518977
0 Persons

İran'ın Şelemçe sınırında Erbain zairlerinin Kerbela’ya gidişinden kareler

Ahvaz, İRNA- Ziyaretçiler, Erbain yürüyüşüne katılmak için İran'ın Şelemçe sınırından Kerbela’ya gitmeye devam ediyor. Şelemçe Hürremşehr’in 15 km güneyinde bulunan Huzistan ilinde en önemli sınır kapısıdır.

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 13 =