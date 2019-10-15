Ahvaz, İRNA- Ziyaretçiler, Erbain yürüyüşüne katılmak için İran'ın Şelemçe sınırından Kerbela’ya gitmeye devam ediyor. Şelemçe Hürremşehr’in 15 km güneyinde bulunan Huzistan ilinde en önemli sınır kapısıdır.
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İran'ın Şelemçe sınırında Erbain zairlerinin Kerbela’ya gidişinden kareler
Ahvaz, İRNA- Ziyaretçiler, Erbain yürüyüşüne katılmak için İran'ın Şelemçe sınırından Kerbela’ya…
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İran’ın güneyinde Bender Abbas’ta Küçük yat tersanesinden görüntüler
Bender Abbas, İRNA- Pazartesi günü bir muhabir grubu, ilk İran yolcu gemisi ve açık deniz turizm…
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Doğu Akdeniz Bölgesi Sağlık Bakanları Toplantısı’ndan kareler
Tahran, İRNA- Doğu Akdeniz Bölgesi Sağlık Bakanları Toplantısı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani…
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İran’da fıstık hasadından kareler
İRNA- İran'da tarlalarda fıstık hasadı başladı. Yezd ilinde bulunan Herat, Marvest ve Çahek,…
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İran’ın güneydoğusunda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
Zahidan, İRNA- Sistan Beluçistan İl Kolluk Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Kanberi, ilde…
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İran şifalı bitkilerin üretim ve ihracat merkezlerinden biridir
Tahran, İRNA- İran, dört mevsimin aynı anda olması, yüksek coğrafi çeşitliliği ve tıp bilimleri…
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İran petrol tankerine düzenlenen saldırı, bir veya birkaç ülke tarafından yapılmıştır
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, birkaç gün önce Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'ın…
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İran ve Rusya arasında ciddi bir güven kuruldu
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Tahran ve Moskova arasında ciddi bir…
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İlaç yaptırımı, insanlığa karşı suçtur
Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakanı, 'ABD'nin tek taraflı yaptırımları ve İran halkının ilaç,…
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Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin İran'a karşı yaptırımları, insanlığa karşı suçtur
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Kuşkusuz ABD'nin İran halkına yönelik uyguladığı…
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