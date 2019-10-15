15 Eki 2019 16:54
Journalist ID: 2394
News Code: 83518806
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İran’ın güneyinde Bender Abbas’ta Küçük yat tersanesinden görüntüler

Bender Abbas, İRNA- Pazartesi günü bir muhabir grubu, ilk İran yolcu gemisi ve açık deniz turizm tesisinin Bender Abbas'taki tersanesini ziyaret etti.

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