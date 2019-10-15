15 Eki 2019 16:54
Journalist ID: 2394
News Code: 83518786
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Doğu Akdeniz Bölgesi Sağlık Bakanları Toplantısı’ndan kareler

Tahran, İRNA- Doğu Akdeniz Bölgesi Sağlık Bakanları Toplantısı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Sağlık Bakanı Said Nemeki’nin katılımıyla bugün İran'ın başkenti Tahran'da düzenlendi

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