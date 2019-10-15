15 Eki 2019 16:53
Journalist ID: 2394
News Code: 83518741
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İran’da fıstık hasadından kareler

İRNA- İran'da tarlalarda fıstık hasadı başladı. Yezd ilinde bulunan Herat, Marvest ve Çahek, İran'daki fıstık yetiştirme bölgelerinden birkaçı olarak dünyanın en iyi fıstık türü olarak kabul edilmektedir. Fotoğrafçı:Şehla Haydari

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