İran’da fıstık hasadından kareler

İRNA- İran'da tarlalarda fıstık hasadı başladı. Yezd ilinde bulunan Herat, Marvest ve Çahek, İran'daki fıstık yetiştirme bölgelerinden birkaçı olarak dünyanın en iyi fıstık türü olarak kabul edilmektedir. Fotoğrafçı:Şehla Haydari