14 Eki 2019 21:56
Journalist ID: 2394
News Code: 83517292
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Rezevi Horasan’da motosikletçiler Kerbela’ya yola çıktılar

Meşhed, İRNA- İran'ın Afganistan sınırındaki Rezevi Horasan ilinde bir grup motosikletçi 22 Ekim Pazartesi günü Erbain törenlerine katılmak üzere Kerbela'ya doğru yola çıktı.Fotoğrafçı: Mohsen Bahşende

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