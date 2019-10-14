Urmiye,İRNA- Kutsal Meryem Ana veya Zorzor Kilisesi, İran'ın Batı Azerbaycan ilinin Maku ilçesinde, Zangmar Nehri üzerindeki Barun köyünde bulunan bir Ermeni manastırı ve kilisesidir. Bu kilise İran'ın anıtlarından biri olarak İran Ulusal Anıtlar Miras Listesi'nde ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldı. Fotoğrafçı Mehdi:Rehneverd