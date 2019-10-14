Urmiye,İRNA- Kutsal Meryem Ana veya Zorzor Kilisesi, İran'ın Batı Azerbaycan ilinin Maku ilçesinde, Zangmar Nehri üzerindeki Barun köyünde bulunan bir Ermeni manastırı ve kilisesidir. Bu kilise İran'ın anıtlarından biri olarak İran Ulusal Anıtlar Miras Listesi'nde ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldı. Fotoğrafçı Mehdi:Rehneverd
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Rezevi Horasan’da motosikletçiler Kerbela’ya yola çıktılar
Meşhed, İRNA- İran'ın Afganistan sınırındaki Rezevi Horasan ilinde bir grup motosikletçi 22…
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Kutsal Meryem Ana veya Zorzor Kilisesi
Urmiye,İRNA- Kutsal Meryem Ana veya Zorzor Kilisesi, İran'ın Batı Azerbaycan ilinin Maku ilçesinde,…
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Meraga’da Elma Festivalinden kareler
Meraga, İRNA- Meraga, yılda 300.000 ton elma üretimi ile ülkedeki üretim merkezlerinden biridir.…
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Nemeki: Amerika, İran’da uluslararası toplantı düzenlenmesine engel oluşturuyor
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Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’nin Kuzey Suriye ile…
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