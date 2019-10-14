14 Eki 2019 21:55
Journalist ID: 2394
News Code: 83517259
0 Persons

Meraga’da Elma Festivalinden kareler

Meraga, İRNA- Meraga, yılda 300.000 ton elma üretimi ile ülkedeki üretim merkezlerinden biridir. Şehirde elma hasadı, Kerecabad köyünün El-Mehdi kampında Meraga Elma Festivali adı altında düzenlendi. Fotoğrafçı:Seccad Abdi

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 0 =