Meraga, İRNA- Meraga, yılda 300.000 ton elma üretimi ile ülkedeki üretim merkezlerinden biridir. Şehirde elma hasadı, Kerecabad köyünün El-Mehdi kampında Meraga Elma Festivali adı altında düzenlendi. Fotoğrafçı:Seccad Abdi
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Meraga’da Elma Festivalinden kareler
Meraga, İRNA- Meraga, yılda 300.000 ton elma üretimi ile ülkedeki üretim merkezlerinden biridir.…
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Nemeki: Amerika, İran’da uluslararası toplantı düzenlenmesine engel oluşturuyor
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Said Nemeki, Amerika’nın İran’da uluslararası…
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Laricani: Amerikan yönetimi zorbalıkla uluslararası kuralları çiğnemekte
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Amerikan yönetimlerinin çeşitli dönemlerde…
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Ruhani: Türkiye’nin Kuzey Suriye ile ilgili kaygılarını anlıyoruz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’nin Kuzey Suriye ile…
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İran filmi ‘Turuncu Günler’ İsveç'te düzenlenen Yari İran Film Festivali'nin en iyi film ödülünü aldı
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Areş Lahuti'nin yönettiği 'Turuncu Günler' adlı film, İsveç'te…
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İranlı satranççı Hindistanlı satranç büyükustasına karşı zafer kazandı
Tahran, IRNA- İran'ın en önde gelen satranççıların Perham Maksudlu, İsviçre'de düzenlenen Büyük…
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Kaşan tarihinden kesitler
İsfahan, İRNA- Tarihi bir İran şehri olan ve İran'ın merkezi İsfahan'da yer alan Kaşan yakınlarındak…
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İran ve Katar ticari ilişkilerin gelişmesi için büyük adımlar attı
Tahran, İRNA- İran İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, İran ile Katar arasındaki ticari…
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İran'dan 70 milyon ton petrol dışı ihracatı
Ahvaz, IRNA- İran Gümrük Genel Müdürü, İran takviminin ilk yarısında (21 Mart- 22 Eylül arası)…
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İran'da yenilenebilir enerji üretm kapasitesi iki kat arttı
Tahran, IRNA- İran Enerji Bakan Yardımcısı, ülkede yenilenebilir enerji santrallerinin mevcut…
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